Названа польза тыквенных семечек для пожилых Нутрициолог Арзамасцев рассказал о пользе тыквенных семечек для борьбы с повышенным холестерином

Фото: shutterstock.com

Пожилым людям стоит включить в свой рацион тыквенные семечки, так как они помогают бороться с повышенным холестерином, рассказал врач-нутрициолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» он отметил, что в них содержится большое количество полезных растительных жиров, которые положительно влияют на липидный сектор и образование атеросклеротических бляшек.

У большинства пожилых людей есть проблема с повышенным уровнем холестерина, с атеросклеротическими изменениями сосудов. В тыквенных семечках много полезных жирных кислот, так как там содержатся растительные жиры. Они помогают повлиять на липидный спектр и на образование атеросклеротических бляшек, уменьшив их рост, — пояснил специалист.

По словам врача, тыквенные семечки также могут улучшить работу кишечника, что важно для пожилых людей. Арзамасцев уточнил, что этот продукт содержит клетчатку и улучшает моторику ЖКТ. Кроме того, в семенах тыквы есть большое количество цинка, который положительно сказывается на иммунитете, и кремния, который улучшает защитные функции кожи, состояние ногтей и волос.

Арзамасцев ранее посоветовал пожилым людям пить больше воды, чтобы улучшить работу сердца. По его словам, также полезны фруктово-овощные соки, так как они содержат много витаминов, микроэлементов и калия.