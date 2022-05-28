Названа опасность купания в водоёмах в мае и июне Гинеколог Ардинцева рассказала про опасность купания в водоёмах в мае и июне

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Врач-гинеколог высшей категории «Инвитро-ЮГ» Оксана Ардинцева заявила, что купание в море или речке в нетрезвом виде чревато неблагоприятными последствиями, в том числе серьёзным переохлаждением. По словам эксперта, даже после небольшого количества алкоголя пять в минут, проведённые в воде, могут привести к переохлаждению внутренних органов. Причина в том, что воздействие этилового спирта приводит к расширению сосудов, пишут «Известия».

Даже недолгое нахождение в водоёме в период май — июнь может привести к переохлаждению внутренних органов: почек, мочевого пузыря и придатков, особенно у молодых девушек и женщин, — поделилась Ардинцева.

Она отметила, что температура воды должна быть не ниже 18 градусов. Врач при этом призналась, что малейшее изменение влажности, или ветер усиливает риски переохлаждения.

Онколог, руководитель онкологического центра «СМ-Клиника» Александр Серяков ранее заявил, что употребление генно-модифицированных продуктов (ГМО), которые преобладают в рационе современного человека, создаёт большие риски развития рака. Эксперт указал на то, что в России с каждым годом увеличивается количество заболевших раком.