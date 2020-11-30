Названа мощность строящегося военными водопровода в Крыму

Министерство обороны России раскрыло мощность водопровода, который строится в Крыму. Мощность сооружения на реке Бельбек составит 50 тысяч кубометров воды в сутки.
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В военном ведомстве отметили, что основной поток воды будет поступать в ковшовый водозабор. Там пройдёт многоступенчатую комплексную очистку, после чего вода будет подаваться в действующий Днепровский водопровод,
Также строится второй комплекс для переброски воды из Кадыковского карьера в реку Чёрная. Его протяжённость составит 10,5 км. Водовод позволит решить проблему с чистой водой для жителей Севастополя.
Ранее NEWS.ru сообщал, что воду крымской реки Салгир из-за высокого уровня загрязнённости признали непригодной для водоснабжения Симферополя. Об этом сообщили в управлении информации и пресс-службе главы Крыма. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на данный момент активно ведутся работы на водозаборах Бештерек-Зуйский, Вилинский и Ивановский.