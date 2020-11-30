Названа мощность строящегося военными водопровода в Крыму

https://static.news.ru/photo/4b23e994-3389-11eb-bbda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Noah Wedel/imago-images.de/Global Look Press

Министерство обороны России раскрыло мощность водопровода, который строится в Крыму. Мощность сооружения на реке Бельбек составит 50 тысяч кубометров воды в сутки.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что возведение водоочистных сооружений с водопроводными насосными станциями, а также ковшового водозабора речной воды на 150 тысяч кубометров должно быть завершено до марта 2021 года.

В военном ведомстве отметили, что основной поток воды будет поступать в ковшовый водозабор. Там пройдёт многоступенчатую комплексную очистку, после чего вода будет подаваться в действующий Днепровский водопровод,

Также строится второй комплекс для переброски воды из Кадыковского карьера в реку Чёрная. Его протяжённость составит 10,5 км. Водовод позволит решить проблему с чистой водой для жителей Севастополя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что воду крымской реки Салгир из-за высокого уровня загрязнённости признали непригодной для водоснабжения Симферополя. Об этом сообщили в управлении информации и пресс-службе главы Крыма. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на данный момент активно ведутся работы на водозаборах Бештерек-Зуйский, Вилинский и Ивановский.