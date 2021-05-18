Названа ещё одна категория россиян с возможностью досрочной пенсии

https://static.news.ru/photo/f1fd402e-b810-11eb-9b9d-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Россияне, работавшие на Крайнем Севере неполные рабочие дни, будут включаться в общий список для досрочного назначения пенсии. На данный момент работа при неполном рабочем дне включается в трудовой стаж, но не является основанием для назначения досрочной пенсии, сообщает «РГ» со ссылкой на Минтруда.

По сообщению ведомства, уже подготовлен соответствующий проект постановления правительства.

Периоды работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выполняемой в режиме неполного рабочего дня, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов, будут учитываться в стаже, дающем право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, — говорится в сообщении министерства.

Документ подготовлен в качестве подзаконного акта законопроекта, касающегося внесения изменений в законы о выплате пенсий, который сейчас рассматривается в Госдуме. Цель законопроекта — как можно проще сделать получение россиянами пенсий и доплат к ним.

Как сообщалось ранее, некоторым категориям россиян положена двойная пенсия. По закону для граждан страны предусматриваются три вида пенсий: страховая, накопительная и по государственному обеспечению. Две из них одновременно могут получать некоторые россияне.