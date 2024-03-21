Назван вероятный срок тестю Прилучного за организацию подпольного казино Юрист Хаминский: тестю Прилучного грозит от 6 до 20 лет за подпольное казино

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Наличие в квартире восьми игровых автоматов уже является основанием для возбуждения уголовного дела, а если выяснится, что не обошлось без так называемой крыши, то тестю актера Павла Прилучного Аршаку Брутяну могут предъявить обвинение в организации преступного сообщества, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, если работники подпольного казино начнут откровенничать со следствием, фигурантам может грозить от 6 до 20 лет тюрьмы.

Если перед следователем будет поставлена задача распутать это дело до конца, то он в обязательном порядке допросит кассиров, промоутеров, барменов, курьеров, закупщиков, иной технический и обслуживающий персонал. Согласно уголовному законодательству, все они будут считаться соучастниками или пособниками, то есть лицами, также подпадающими под уголовную ответственность. Обычно, чтобы избежать наказания, эти люди идут на сделку со следствием и выкладывают все, что знают о совершении преступного деяния. И вот здесь высока вероятность того, что обвиняемым предъявят новое обвинение. На этот раз в организации преступного сообщества, что предусматривает наказание на срок от 12 до 20 лишения свободы, — сообщил юрист.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о задержании Брутяна, об этом стало известно известно 21 марта. Канал писал, что полиция нагрянула в квартиру на улице 1-й Новокузьминской, там были незаконно установлены восемь игровых автоматов. По данным SHOT, деятельность владельцев подпольного казино подпадает под статью о незаконной организации азартных игр и виновным может грозить до шести лет тюрьмы.