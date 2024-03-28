Назван суперхит группы Garbage, поддержавшей РФ после теракта в «Крокусе» Музкритик Бабичев: главным хитом группы Garbage является песня из бондианы

Фото: snapshot-photography/D.Vorndran/Glopbalb Look Press

Поддержавшая Россию после теракта в «Крокусе» американская рок-группа Garbage прежде всего известна суперхитом The World Is Not Enough, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он подчеркнул, что композиция стала саундтреком 19-го фильма о Джеймсе Бонде «И целого мира мало» (1999).

Нашим слушателям Garbage известна прежде всего хитом The World Is Not Enough — он достаточно радийный. Если даже название группы и песни ни о чем не говорит, то, послушав ее несколько секунд, сразу становится все понятно, особенно поклонникам фильмов про Джеймса Бонда — композиция вошла в саундтрек картины «И целого мира мало», — сказал Бабичев.

Собеседник напомнил: Garbage выступала в «Крокусе», поэтому музыкантам есть что вспомнить. Эксперт отметил: команда часто давала концерты в России, в том числе в Казани и Нижнем Новгороде.

Garbage выступали в «Крокусе». Им наверняка есть, что вспомнить об этой площадке. Garbage вообще часто в Россию приезжали: в нулевых, в 2010-х, причем не только в Москву и Петербург, но и в Казань, Нижний Новгород. Поэтому они не просто так в интервью называли Россию гостеприимной страной, — подытожил Бабичев.

Ранее Garbage выразила соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». В своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) коллектив опубликовал снимок билетов на их концерт, который проходил в комплексе в 2015 году.