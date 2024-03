Поддержавшая Россию после теракта в «Крокусе» американская рок-группа Garbage прежде всего известна суперхитом The World Is Not Enough, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он подчеркнул, что композиция стала саундтреком 19-го фильма о Джеймсе Бонде «И целого мира мало» (1999).