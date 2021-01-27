Назван способ побороть страх заразиться коронавирусом

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Врач-психотерапевт Александр Федорович рассказал, что поможет снизить страх заражения коронавирусной инфекцией.

По словам эксперта, человек, который боится заразиться, обязательно заболеет, потому что навязчивые мысли только истощают организм. Справиться со страхом перед COVID-19 поможет умение адекватно воспринимать и анализировать информацию.

Например, выступает академик и говорит, что всё ужасно, мы все заболеем. Человек переключает канал, а там говорят, что нет никакой эпидемии, всё это чушь. В этот момент встаёт необходимость сделать выбор. Если человек не тревожный, то его и коронавирус тревожить не будет. Спокойствие — это вопрос выбора, во что хотим, в то и верим. Люди, здраво оценивающие ситуацию, способны делать умозаключения, которые для них спасительны, — рассказал «Москве 24» Федорович.

Он добавил, что важно работать над своими мыслями, а не избегать их. Существуют специальные техники, которые в этом могут помогут. Например, дистанцирование, спасительные мысли, утопические — целый эффективный комплекс, которым владеют психотерапевты.

Эксперт уверен, что хобби отвлечься от навязчивых мыслей не поможет, потому что в какой-то момент человек устанет от любимого занятия и негативные мысли вернутся вновь.

Ранее психотерапевт Андрей Жиляев рассказал, что из-за нарастания панических настроений, связанных с пандемией коронавируса, во всём мире растёт число ложных обращений к медикам. Люди пытаются выискивать у себя симптомы COVID-19 и при определённом уровне мнительности находят. Однако это не что иное, как информационно спровоцированная ипохондрия.

Особо впечатлительным людям, чтобы не провоцировать самих себя, специалист посоветовал ограничить «источники заражения» — на время отказаться от телевизора и Интернета.

Если избежать эффекта не удалось, следует соблюдать режим покоя. Он нужен даже «ложно больному» человеку, подчеркнул Жиляев. Врач посоветовал отлежаться в постели, выпить чаю, переключиться на хорошие книги или позитивное кино. Таким образом следует отвлечь мозг, тогда уже через пару дней «больной» почувствует первые признаки «выздоровления», писал NEWS.ru.