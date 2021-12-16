Назван способ отличить натуральную икру от имитированной

Отличить настоящую красную икру от имитированной можно, если погрузить несколько икринок в горячую воду, заявил директор Рыборазводного предприятия № 1 Александр Ходос. Об этом пишет «360».

Можно окунуть несколько икринок в горячую воду. Если это настоящая икра, то вода несколько побелеет и помутнеет. Икринки станут белёсыми. Если имитированная, то в горячей воде она просто растворится через несколько минут, — пояснил Ходос.

Он уточнил, что при помощи лупы можно рассмотреть жировой мешочек, хотя некоторые производители научились его имитировать. По словам Ходоса, натуральная икра обладает неравномерным цветом, а у икринок проглядываются кровеносные сосуды.

Ранее член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева заявила, что покупать красную икру следует только у официальных продавцов, которые могут предоставить все необходимые документы. Она уточнила, что с рук обычно продают икру браконьеры, которые обрабатывают продукт безо всякого санитарного контроля.