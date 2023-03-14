Названо направление вероятного контрнаступления ВСУ Военный обозреватель Суконкин: ВСУ могут попытаться наступать в сторону Мариуполя и дойти до Крыма

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ могут попытаться организовать контрнаступление в сторону Мариуполя и дойти до Крыма, заявил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, любая попытка прорыва будет на пользу Киеву, поскольку неудачи в Артемовске подорвали веру в ВСУ.

Учитывая оценки украинских и западных экспертов, скорее всего, ВСУ попытаются начать контрнаступление в сторону Мариуполя, дойти до Мелитополя и далее до Крыма. Понятно, что и до Волновахи им сложно дотянуться, но медийный эффект даст любая попытка прорыва. Сейчас для ВСУ проблема в Артемовске. Возможный якобы конфликт Сырского и Залужного из-за сроков атаки на Артемовск — отвлечение внимания, — заявил Суконкин.

По его словам, попытка контратаковать станет для Киева «отчетом» перед Западом за поставки вооружений и «вливание средств» на фоне обрушения нескольких американских банков. Суконкин не исключил, что финансовые проблемы в США вынудят Вашингтон «прекратить историю с Украиной, так как своих проблем выше крыши».

Попытка контратаковать станет для Киева отчетом перед Западом за поставки оружия и денежные вливания на фоне обрушения в США нескольких банков. Скорее всего, США могут прекратить историю с Украиной, так как своих проблем выше крыши, а Зеленскому нужно хоть что-то продемонстрировать, отсюда сообщения о концентрации сил ВСУ в районе Запорожья. Вполне возможно, что они завершают подготовку к наступлению, — отметил Суконкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны продолжать оборону Артемовска тем, что в случае его взятия российскими войсками им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. Город расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии.