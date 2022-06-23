Назван город, в котором больше всего смотрят порно в России Yota назвала город, в котором больше всего смотрят порно в России

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Мурманск

Мобильный оператор Yota огласил список городов, победивших в премии Всероссийской церемонии покрытия. В ходе конкурса стало известно, с какой целью россияне используют мобильную сеть в различных городах. В частности, Мурманск был назван «самым горячим городом России» за самый активный просмотр видео для взрослых.

В номинации «Город качков» победу одержал Краснодар — его жители больше остальных скачивают различную информацию из Сети. Смоляне переиграли своих конкурентов в номинации «Пограничное состояние», поскольку именно они чаще всего пользуются интернетом в роуминге. «Городом с самым высоким ICQ» был назван Черкесск, так как там проживает больше всего пользователей мессенджера ICQ.

Санкт-Петербург и Южно-Сахалинск признаны «Городом жаворонков» и «Городом сов» в связи со временем пользования мобильной сетью. Также ведущий премии Андрей Бебуришвили уточнил, что в Москве чаще всего обмениваются SMS-сообщениями, в Грозном реже всего пользуются Сетью, а в Биробиджане наиболее распространены соцсети.

Пользователи YouТube обвинили Yota в сборе персонифицированных данных.

Yota​ на протяжении 11 минут напоминает россиянам об отсутствии какой либо конфиденциальности в интернете, — заявил один из комментаторов.

Другой отметил, что «это и так всем было давно понятно».

Ранее власти ряда регионов РФ попросили операторов мобильной связи убрать сотовые вышки, расположенные на территориях вузов, колледжей и других учебных заведений. В своих просьбах чиновники ссылаются на правила, разработанные Роспотребнадзором в 2021 году и запрещающие установку базовых станций в школах. В Роспотребнадзоре полагают, что установка вышек сотовой связи может нести «серьёзные риски для здоровья детей».