Навальный заявил, что не жалеет о возвращении в Россию

https://static.news.ru/photo/c55ea2e2-735a-11eb-a6a4-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

На выездном заседании Мосгорсуда по обжалованию вынесенного приговора оппозиционеру Алексею Навальному подсудимый выступил с последним словом и признался, что не жалеет о своём возвращении на родину. Также блогер подчеркнул, что он человек верующий и заповедей не преступает.

Я не жалею, что вернулся. Я испытываю удовлетворение. Потому что в какой-то сложный момент я делал, как положено, но заповедь не предал, — заявил Навальный.

Оппозиционер уточнил, что раньше был воинствующим атеистом, но сейчас вера ему помогает и он старается следовать библейским заповедям. Он предположил, что именно поэтому ему легче, «чем всем другим в России, заниматься политикой».

Выкрутим ручку пафоса на максимум. Я верующий человек, что служит поводом для насмешек в ФБК (признан в РФ иноагентом. — NEWS.ru), потому что в основном там атеисты. Я тоже таким был, но сейчас я верующий и это очень помогает мне, потому что так вещи становятся гораздо проще. Я стараюсь следовать одной известной книжке, — подчеркнул Навальный.

Оппозиционер добавил, что не слишком наслаждается тем местом, где сейчас находится, но при этом он признался, что испытывает удовлетворение, что вернулся и продолжил делать то, что делал.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 2 февраля суд заменил политику условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на два года и восемь месяцев.

Как писал NEWS.ru, Навальный на выездном заседании Мосгорсуда по обжалованию вынесенного ему приговора заявил, что предпочёл бы добиться собственного освобождения в зале суда. Позже оппозиционера ждёт ещё одно заседание в том же самом здании — по обвинению в клевете в отношении ветерана ВОВ Игната Артёменко.