https://static.news.ru/photo/aa782a92-27d0-11ea-9442-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его силой вывели из офиса, а потом отпустили.

Последние новости: задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то), — написал Навальный в Twitter.

Он также сообщил, что коридоры его московских офисов заблокированы, «все предметы изымаются». Навальный связал эти события с эфиром, который у него был запланирован на 26 декабря.

Последние новости: задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то). Коридоры где находятся офисы ФБК и @navalnylive блокированы чёрными шапочками. Все предметы изымаются. День выбран, очевидно, потому что сегодня у меня должен быть эфир https://t.co/C8eRvBcDOk — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2019

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш сообщила, что в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) правоохранители проводят проверки, а его основатель Алексей Навальный задержан. В начале октября ФБК попал в список НКО-иноагентов. По данным Минюста, Фонд ведёт политическую деятельность и принимает финансы из-за рубежа. Сумма финансовой помощи в 2019 году составила 140 тыс. рублей. Кроме этих денег фонд получил ещё и два транша из Испании и США.