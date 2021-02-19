Навального доставили в суд

https://static.news.ru/photo/50ceafce-733e-11eb-9814-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Скамьин/ТАСС

Оппозиционер Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд Москвы для участия в двух заседаниях по его делам.

Как сообщает ТАСС, блогера привезли в автозаке в сопровождении машин дорожно-патрульной службы из следственного изолятора «Матросская тишина».

Первое заседание начнётся через 2,5 часа. До этого он будет находиться в конвойном помещении.

В 10 утра начнётся выездное заседание Мосгорсуда. На нём судья рассмотрит жалобу оппозиционера и его адвокатов на решение Симоновского суда столицы. Навальный не согласен с решением суда о замене условного наказания на реальный срок в два года и восемь месяцев. Это дело касается компании «Ив Роше».

В 14:00 блогер примет участие во втором заседании — по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. На нём подсудимому дадут время на выступление с последним словом.

Следствие предъявило ему обвинение в том, что 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик с ветераном и другими лицами, в том числе дизайнером Артемием Лебедевым, актёром Иваном Охлобыстиным и олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой. Все они выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Всех участников видео он назвал продажными.

Как ранее писал NEWS.ru, оппозиционера Алексея Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе при вступлении в силу приговора по «Ив Роше».