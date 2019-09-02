https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Депутат Госдумы Наталья Поклонская впервые прокомментировала информацию о её разводе с экс-руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иваном Соловьёвым.

Я эту тему не обсуждаю, — заявила политик в интервью Telegram-каналу «Подъём».

Поклонская отметила, что пусть бывший супруг продолжает заниматься комментированием их личной жизни, потому что она этого делать не будет.

Наталья Поклонская вышла замуж в августе 2018 года. Свадьба состоялась в Крыму в тайне от публики. На празднике присутствовали только родные друзья и коллеги.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин на фоне сообщений о разводе депутата Госдумы Натальи Поклонской призвал не вмешиваться в её личную жизнь, писал News.ru.