https://static.news.ru/photo/191669c4-bd0e-11e9-a831-fa163e074e61_660.jpg Фото: Карма2/ru.wikipedia.org

Полчища мотыльков-однодневок заполонили Благовещенск. Мёртвые насекомые сильно осложнили работу дворников, которым пришлось убирать тысячи поденок с дорог и тротуаров.

Видео опубликовали в Сети местные жители.

Массовое нашествие мотыльков наблюдается в городе каждый год, это происходит примерно в одно и то же время и совпадает с брачным периодом насекомых. Такие мотыльки живут от нескольких часов до суток, отмечает « Амурская правда ».

Ранее News.ru писал, что нашествие летающих муравьёв заметили под украинским Мелитополем. Видео необычного явления опубликовали в социальных сетях очевидцы. На кадрах видно, как насекомые образуют нечто похожее на столбы смерча. По мнению энтомологов, летающие муравьи размножились из-за аномально жаркой и влажной погоды.