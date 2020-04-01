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Госдума ввела новую статью в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающую наказание за нарушение режима самоизоляции и невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения. Штрафы по этой статье составят для граждан от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, при повторных нарушениях или, если действия повлекли тяжкие последствия, размер штрафа будет от 15 тыс. до 50 тыс. рублей.

Статья 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения» будет подпадать под правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, — пояснил ТАСС замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин.

Парламентарий уточнил, что региональные власти могут устанавливать свои наказания за это правонарушение, при этом верхняя планка наказания может быть ниже федеральной.

Как писал NEWS.ru, депутаты Госдумы приняли законопроект, усиливающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Нарушителю карантина, который своими действиями вызвал массовое заболевание или создал угрозу для его распространения, теперь грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, либо лишение свободы до двух лет.

Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности смерть человека либо умышленно создало угрозу массового заболевания людей, штраф может составить 2 млн рублей, а срок лишения свободы — 5 лет. Если же наступит смерть двух и более лиц, свободы можно лишиться на 7 лет.