Нарколог рассказал, почему «веселящий газ» долго оставался легальным

Нарколог Олег Стеценко поддержал признание «веселящего газа» (закиси азота) одурманивающим веществом. В разговоре с NEWS.ru он объяснил, почему его продажа долгое время оставалась легальной.

По его словам, закись азота производится как для медицинских, так и для промышленных целей. Она используется как наркоз в медицине, а также её применяют спортсмены и сварщики. При этом в России была распространена практика покупки азота (в том числе промышленного) и продажи шариков с ним.

Он отметил, что привлечь к ответственности продавца «веселящего газа» было нельзя, так как он мог объяснить, что купил баллон с закисью азота для собственных нужд, а потом наполнил шарики в качестве сувенира, «а то, что там кто-то начал дышать им — он не в курсе, он не знал».

Чтобы были какие-то наркоманы закись-азотные, я бы не сказал. Другое дело, что это, получается, фактически легальный наркотик, который никак не отследить и не проконтролировать. А распространяется он на всяких ночных вечеринках, — отметил он.

После этого люди садились за руль, находясь под действием закиси азота. Такое опьянение нельзя отследить алкотестером, а даже если человека задержать, его адвокат мог начать объяснять, что человек просто купил шарик как сувенир.

Ранее стало известно, что закись азота была включена в перечень одурманивающих веществ, утверждённый правительством России. Наряду с «веселящим газом» в список попали ксенон, смесь димедрола с этиловым спиртом, а также сочетание доксиламина с этиловым спиртом.

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Московского научного центра наркологии Михаил Михайлов ранее отмечал, что зависимость, возникающая из-за вдыхания «веселящего газа», не отличается от героиновой и любой другой наркозависимости.

В феврале президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий административную ответственность за пропаганду «веселящего газа». Согласно ему, граждан будут штрафовать за данное нарушение на сумму до двух тысяч рублей, должностных лиц и ИП — до 20 тысяч рублей, юрлиц — до 150 тысяч рублей. Кроме того, деятельность компаний-нарушителей может быть временно приостановлена.