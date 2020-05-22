Росздравнадзор: наличие антител к коронавирусу – не свидетельство COVID-19

https://static.news.ru/photo/ac0cf858-9c3b-11ea-bde9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Положительный результат экспресс-теста на антитела к коронавирусу вовсе не обязательно является свидетельством того, что у человека есть иммунитет к SARS-CoV-2, широко известному как COVID-19. Он может быть против других, более ранних штаммов, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Таким образом, результаты тестов не являются единственным подтверждением наличия коронавируса, уточнили в ведомстве.

Результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания, подтверждающего наличие SARS-CoV-2 или для информирования о статусе инфекции, — сказано в сообщении на сайте Росздравнадзора.

Уточняется, что в случае если результаты тестирования отрицательные, а клинические симптомы сохраняются, необходимо провести дополнительное повторное тестирование с использованием других методов.

Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители.