Надоела овсянка? Смешиваю ее с рисом и вишней — и пеку запеканку-румянчик

Надоела овсянка? Смешиваю ее с рисом и вишней — и пеку запеканку-румянчик

Беру круглозерный рис, варю его на молоке с ванилью — получается сливочно-кремовая основа. Сочная вишня добавляет кислинку, а овсяная посыпка с корицей превращается в румяную хрустящую корочку. Подаю теплой, чтобы корица раскрыла свой аромат.

Ингредиенты

Рис круглозерный шлифованный — 200 г, сахар-песок — 1 ст. л., сахар ванильный — 1 ч. л., молоко — 800 мл, вишня без косточек — 150 г, овсяные хлопья — 30 г, сахар-песок — 2 ст. л., корица — 1 ч. л., масло сливочное — 20 г.

Как готовлю

Сначала варю рис: довожу до кипения молоко с сахаром и ванилью, всыпаю рис, снова кипячу и варю на минимальном огне под крышкой 15–18 минут. Даю рису остыть до комнатной температуры, аккуратно вмешиваю вишню и выкладываю массу в форму. Можно заморозить заготовку, чтобы начинка не развалилась.

Перед подачей разогреваю духовку до 200 °C, смешиваю растопленное масло с овсянкой, сахаром и корицей, посыпаю этой крошкой запеканку и запекаю 25–30 минут. Результат — румяная корочка и нежная, сливочная сердцевина с ягодной кислинкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Не ожидал, что обычный круглозерный рис, сваренный на молоке, даст такую сливочную, почти кремовую текстуру. Запеканка получилась упругой, но при этом тающей, а вишня не растеклась, а осталась сочными островками. Идеальный вариант, когда хочется чего-то уютного и без лишней возни.