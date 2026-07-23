Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 06:06

Надоела овсянка? Смешиваю ее с рисом и вишней — и пеку запеканку-румянчик

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру круглозерный рис, варю его на молоке с ванилью — получается сливочно-кремовая основа. Сочная вишня добавляет кислинку, а овсяная посыпка с корицей превращается в румяную хрустящую корочку. Подаю теплой, чтобы корица раскрыла свой аромат.

Ингредиенты

Рис круглозерный шлифованный — 200 г, сахар-песок — 1 ст. л., сахар ванильный — 1 ч. л., молоко — 800 мл, вишня без косточек — 150 г, овсяные хлопья — 30 г, сахар-песок — 2 ст. л., корица — 1 ч. л., масло сливочное — 20 г.

Как готовлю

Сначала варю рис: довожу до кипения молоко с сахаром и ванилью, всыпаю рис, снова кипячу и варю на минимальном огне под крышкой 15–18 минут. Даю рису остыть до комнатной температуры, аккуратно вмешиваю вишню и выкладываю массу в форму. Можно заморозить заготовку, чтобы начинка не развалилась.

Перед подачей разогреваю духовку до 200 °C, смешиваю растопленное масло с овсянкой, сахаром и корицей, посыпаю этой крошкой запеканку и запекаю 25–30 минут. Результат — румяная корочка и нежная, сливочная сердцевина с ягодной кислинкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Не ожидал, что обычный круглозерный рис, сваренный на молоке, даст такую сливочную, почти кремовую текстуру. Запеканка получилась упругой, но при этом тающей, а вишня не растеклась, а осталась сочными островками. Идеальный вариант, когда хочется чего-то уютного и без лишней возни.

Проверено редакцией
Читайте также
Ретейлер ответил, как музыка в магазинах влияет на покупки
Общество
Ретейлер ответил, как музыка в магазинах влияет на покупки
«Рентгеном просвечивает»: Путина назвали человеком исключительной интуиции
Общество
«Рентгеном просвечивает»: Путина назвали человеком исключительной интуиции
Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество
Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
В СССР шницель по-министерски ели только партийные работники: вот в чем его главный секрет — затмил даже котлеты
Общество
В СССР шницель по-министерски ели только партийные работники: вот в чем его главный секрет — затмил даже котлеты
Салат «Словенский» уже назвали летним оливье: этот рецепт захочется и в июле, и в августе
Общество
Салат «Словенский» уже назвали летним оливье: этот рецепт захочется и в июле, и в августе
Общество
рецепты
еда
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова обрисовала перспективы войны на Ближнем Востоке
Переговоры между РФ и США стартовали в Маниле
«Пострадавшие и серьезные последствия»: ВСУ атаковали Воронежскую область
Россиянам объяснили, как уменьшить платеж по ипотеке в 2026 году
Новые правила передачи показаний счетчиков воды с 1 августа: что изменится
Россиянам дали совет по защите денег на счете
Психолог описала ситуации, когда нужно жестко отстаивать личные границы
Нутрициолог рассказала об опасности кинзы и ее семян
Украинские дроны атаковали объект ТЭК под Ульяновском
Сенатор ответил, когда семьи с детьми получат право на ипотечные каникулы
Раскрыты результаты ударов ВС РФ по портам в Одесской области
Врач рассказала, что происходит с мозгом и телом после 25 часов без сна
Российские десантники лишили ВСУ путей снабжения под Запорожьем
Врач предупредила о страшных последствиях принятия горячего душа
«Трамп нам не друг»: депутат Афонин о Западе, выборах и финале СВО
Поразили несколько целей ВСУ в Черном море: успехи ВС РФ к утру 23 июля
ВСУ тщетно пытаются сдержать наступление армии РФ в районе Любицкого
Кинолог объяснил, как вести себя с чужой собакой
Украина требует у Польши поддержки в эксплуатации МиГ-29
Ретейлер ответил, как музыка в магазинах влияет на покупки
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.