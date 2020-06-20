Над небом в Подмосковье парашютисты развернули самое большое знамя Победы

https://static.news.ru/photo/67e3d904-b2f6-11ea-b571-fa163e074e61_660.jpg Фото: technodinamika.ru

В Московской области во время показательных прыжков парашютисты развернули в небе гигантское знамя Победы и флаг России.

Как передаёт ТАСС, это самое большое в истории знамя Победы. Его площадь — 15 на 25 метров. Общий вес вместе с креплениями составил более 110 кг. Размер флага России ещё больше: 20 на 30 метров и вес — более 120 кг.

Организатором мероприятия выступил холдинг «Технодинамика» Ростеха. Серия прыжков посвящена празднованию 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Десантирование проводилось с высоты 2200 метров на разработанных «Технодинамикой» парашютах, предназначенных для десантирования людей с большими грузами.

Парашютисты также развернули в небе флаги Ростеха и «Технодинамики».

Ранее сообщалось, что специально к параду Победы, который пройдёт в Москве 24 июня, столица будет украшена флагами и декоративными конструкциями. Все украшения столицы будут иметь символику Великой Победы. Ключевым элементом концепции станет юбилейная дата — цифру «75» взяли за основу при создании большинства декоративных элементов, писал NEWS.ru.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади с 9 мая был перенесён на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году.

При этом воздушная часть празднования, которая всё-таки была проведена в День Победы, состоится повторно.