Над небом в Подмосковье парашютисты развернули самое большое знамя Победы

В Московской области во время показательных прыжков парашютисты развернули в небе гигантское знамя Победы и флаг России.
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Организатором мероприятия выступил холдинг «Технодинамика» Ростеха. Серия прыжков посвящена празднованию 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Десантирование проводилось с высоты 2200 метров на разработанных «Технодинамикой» парашютах, предназначенных для десантирования людей с большими грузами.
Парашютисты также развернули в небе флаги Ростеха и «Технодинамики».
Ранее сообщалось, что специально к параду Победы, который пройдёт в Москве 24 июня, столица будет украшена флагами и декоративными конструкциями. Все украшения столицы будут иметь символику Великой Победы. Ключевым элементом концепции станет юбилейная дата — цифру «75» взяли за основу при создании большинства декоративных элементов, писал NEWS.ru.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади с 9 мая был перенесён на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году.
При этом воздушная часть празднования, которая всё-таки была проведена в День Победы, состоится повторно.
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