Москву перед парадом Победы украсят флагами и декоративными конструкциями

https://static.news.ru/photo/1a1d5104-b2c0-11ea-ab2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специально к параду Победы, который пройдёт в Москве 24 июня, столица будет украшена флагами и декоративными конструкциями. Об этом в разговоре с журналистами сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, все украшения столицы будут иметь символику Великой Победы. Ключевым элементом концепции станет юбилейная дата — цифру «75» взяли за основу при создании большинства декоративных элементов.

Как отметил Бирюков, перила трёх главных московских мостов — Новоарбатского, Большого Каменного и Большого Москворецкого — украсят более чем 700 флагами. Конструкции «Орден Победы» и «Салют Победы» установят на Фрунзенской набережной у здания Министерства обороны. Огромные звёзды «Город-герой Москва» будут размещены возле Триумфальной арки. Фасады домов на Кутузовском проспекте украсят красные стяги.

Заммэра подчеркнул, что особое внимание будет уделено оформлению улиц, по которым пройдёт военная техника. Флаговые конструкции установят на Пушкинской и Триумфальной площадях, на Манежной площади, на Москворецкой и Кремлёвской набережных и не только.

На рекламных щитах появятся праздничные плакаты, а также будут транслироваться тематические видеоролики. Вечером в городе включат праздничную подсветку, — цитирует Бирюкова РИА Новости.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади с 9 мая был перенесён на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году.

При этом воздушная часть празднования, которая всё-таки была проведена в День Победы, состоится повторно.

Как ранее писал NEWS.ru, 17 июня военнослужащие провели первую ночную репетицию парада Победы на Красной площади. В пешей колонне приняли участие больше 40 парадных расчётов, рассказали в Минобороны.