Ночная репетиция парада началась на Красной площади

https://static.news.ru/photo/3d030ce2-6a08-11e9-8eac-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военнослужащие приступили к репетиции первой ночной репетиции парада Победы на Красной площади. В пешей колонне принимает участие больше 40 парадных расчёта, рассказали в Минобороны.

Кроме того, участие в тренировке принимают расчёты иностранных структур, передаёт РИА Новости.

Впервые в этом году по Красной площади пройдут военнослужащие Шестой роты 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого полка из состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, — отметили в ведомстве.

Во время парада 11 расчётов будет в исторической военной форме, а в механизированной колонне примут участие 234 машины, некоторые из которых будет историческими, а некоторые— перспективными.

Как писал NEWS.ru, По Красной площади пройдут военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади с 9 мая был перенесён на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году.

При этом воздушная часть празднования, которая всё-таки была проведена в День Победы, состоится повторно.

За последние недели обстановка с COVID-19 в стране почти не изменилась. Как и в мае, ежедневно выявляют около 8–9 тысяч заражённых. Россия держится на третьей в мире строчке по распространению вируса среди населения.

13 российских городов отказались от проведения парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Решение приняли Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Орёл, Ярославль, Якутск, Пенза. Не будет парада, посвящённого 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в Вологде, Челябинске, Пскове, Петропавловске-Камчатском, Нижнем Тагиле. Решение города приняли за 10 дней до даты проведения торжества.