Воздушная часть парада Победы пройдёт в Москве повторно

https://static.news.ru/photo/1625b3cc-963f-11ea-a0a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторая в 2020 году авиационная часть парада, посвящённого победе в Великой Отечественной войне, состоится, когда нормализуется эпидемиологическая ситуация в столице.

Точная дата мероприятия ещё не выбрана, но решение о проведении парада является окончательным. При этом его воздушная часть будет отличаться от той, что состоялась 9 мая, пишут «Известия».

Коме того, авиация пролетит не только над Москвой, но и над другими городами России, список которых в настоящий момент утверждается.

Сложностей не будет, экипажам понадобится пара тренировок. Нужно, чтобы они слетались в боевых порядках, на этих интервалах и дистанциях, отработали в группах. Скорее всего, задействуют те же экипажи, которые участвовали в параде 9 мая. Им будет проще подготовиться, — считает экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин пообещал, что юбилей Победы в России будет отмечен «широко и достойно» после пандемии. По его словам, россияне увидят и военный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».