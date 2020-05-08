Путин пообещал достойно отметить 75-летие Победы

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Президент России Владимир Путин пообещал, что юбилей Победы будет отмечен «широко и достойно».

Ранее президент Владимир Путин отменил московский парад Победы и торжества в регионах из-за вспышки коронавируса в России.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и выразил им слова благодарности. Он отметил, что День Победы является самым дорогим праздником, который объединяет огромную радость, искреннюю благодарность и боль невосполнимых утрат.