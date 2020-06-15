Тринадцать городов РФ отменили Парад Победы из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/9d15d2c2-af71-11ea-9627-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тринадцать российских городов отказываются от проведения Парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Решение приняли Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Орёл, Ярославль, Якутск, Пенза.

Не будет парада, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Вологде, Челябинске, Пскове, Петропавловске-Камчатском, Нижнем Тагиле. Решение города приняли за 10 дней до даты проведения торжества, сообщает РИА Новости.

Кремль отнёсся к принятому решение с пониманием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главам регионов виднее, как обстоят дела, как выстраивать прогнозы и принимать решения.

В связи с ситуацией с распространением коронавируса проведение парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне было перенесено с 9 мая на 24 июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Парад Победы пройдёт 24 июня в Ульяновске при соблюдении ряда условий, сообщил губернатор региона Сергей Морозов. В Ульяновской области с начала пандемии коронавирусом заболели 4048 человек. 1287 заражённых выздоровели, 21 пациент скончался.