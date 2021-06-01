Холода в Москве побили 54-летний рекорд

https://static.news.ru/photo/288d16e6-c2c5-11eb-a0df-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На метеостанции ВДНХ в Москве 1 июня минимальная температура составила +4 градуса. Это самое холодное начало лета в столице за последние 54 года, сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на Центр погоды «Фобос».

По словам синоптиков, пик похолодания уже пройден и в скором времени в столицу вернётся летняя погода. Более того, температура воздуха в июне будет выше климатической нормы.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что потепление начнётся уже 2 июня, а к концу текущей недели в Москве днём будет 22–23 градуса тепла. В выходные воздух прогреется до +25 градусов.

Станет значительно теплее и в ночное время. В частности, в воскресенье, 6 июня, ночью будет около 13–15 градусов тепла. Специалист также отметила, что существенных осадков в первой половине июня не ожидается. В целом их количество будет соответствовать норме.

Если верить статистике, то, скорее всего, с учётом глобального потепления температура воздуха будет выше климатической нормы где-то на 1–1,5 градуса. То есть июнь будет тёплым, — сказала синоптик.

Ранее сообщалось, что специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз на предстоящее лето. По его словам, оно будет умеренно тёплым и «суховатым» — средняя температура превысит многолетние показатели на 0,5–1,5 градуса, а недобор по осадкам составит 10–20%.