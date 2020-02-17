https://static.news.ru/photo/6c89f8b0-5187-11ea-bca7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Плахих Фото: 77мвд.рф

Генерал-майор Сергей Плахих покинет пост начальника московской полиции. Его место может занять руководитель управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, генерал-майор Игорь Зиновьев.

Плахих начал службу в милиции в 1985 году. Начиная с 1991 года он занимал руководящие должности в милиции Бишкека. Затем был переведён в подмосковный город Железнодорожный, где возглавил криминальную милицию. В 2017 году его назначили на пост начальника полиции Москвы. Он является почётным сотрудником МУРа (Московский уголовный розыск), пишет РБК.

Перестановки планируют провести и в руководстве УМВД по столичным округам. На сегодняшний день уже найдена кандидатура на пост начальника УВД по Западному административному округу столицы. Эту должность может занять генерал-майор Анатолий Фещук.

Как писал NEWS.ru в июле 2019 года, пятерых сотрудников внутренних дел по ЗАО отстранили от работы. В частности, должностей лишились начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков по Москве, начальник УВД по ЗАО Москвы и другие сотрудники. Причиной отстранения стало сфабрикованное уголовное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова.