https://static.news.ru/photo/cbf1a548-49b5-11ea-bc25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Колесо обозрения «Солнце Москвы» появится на ВДНХ в первой половине 2021 года. Об этом заявили в Комплексе градостроительной политики и строительства столицы.

Отмечается, что высота нового колеса обозрения, которое построят слева от южного входа на ВДНХ, составит 140 метров.

Оно станет самым большим в Европе и одним из крупнейших в мире, — говорится в сообщении на сайте организации.

«Солнце Москвы» придёт на смену разобранного колеса обозрения имени «850-летия Москвы» и будет отличаться от старого колеса уровнем комфорта и безопасности. Так, вместо открытых сидений здесь будет 30 закрытых кабинок, каждая из которых сможет вместить 15 человек.

Все кабинки оборудуют системами кондиционирования, отопления, видеонаблюдения, аудиогидом и тревожной кнопкой для связи с оператором. В них будут висеть информационные экраны.

Кроме того, новый аттракцион предусматривает предоставления разного рода сервисов — от романтического ужина на двоих, до занятий йогой.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство колеса обозрения, которое должно стать крупнейшим в Европе.