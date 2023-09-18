На Урале активист увидел поцелуй мужчин в кинотеатре и пошел в прокуратуру SHOT: на Урале активист пожаловался в прокуратуру на кинотеатр из-за «Барби»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Краснотурьинска обратился в прокуратуру после похода в кинотеатр на показ фильма «Барби», сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, активиста возмутило, что в одной из сцен с танцем двое мужчин целуют в щеки актера Райана Гослинга. Недовольный этим посетитель добивается штрафа для кинотеатра.

Как пишет SHOT, автор обращения считает, что лента наполнена «западной пропагандой о нетрадиционных сексуальных отношениях», однако ее возрастной рейтинг — 16+. Более того, как заметил активист, на сеансе находились дети.

В самом кинотеатре, по данным Telegram-канала, отказались снимать фильм с проката. Там уточнили, что детей пускают в зал только с родителями.

Ранее сообщалось, что неофициальная премьера «Барби» в России оказалась на грани срыва из-за запрета Министерства культуры РФ. Тогда первые показы ленты пришлось перенести с 9 на 14 сентября. Предполагалось, что за это время прокатчики вырежут спорные сцены и придут к компромиссу с ведомством.

Судя по тому, что прокат стартовал, договориться удалось. Более того, в отечественных кинотеатрах «Барби» вышла с полноценным дублированным переводом и официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Симу Лю, Уилла Феррела и других актеров. При этом официально американская киностудия Warner Bros. не организовывала прокат, прекратив свою деятельность в России после начала спецоперации на Украине в 2022 году.