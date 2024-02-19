Концерт Арбениной на Сахалине могут отменить Депутат Шарифулин потребовал отменить концерт Дианы Арбениной на Сахалине

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Диана Арбенина

На Сахалине потребовали отменить концерт Дианы Арбениной (группа «Ночные снайперы»), который должен был состояться 25 февраля в ледовом дворце «Кристал». С таким призывом выступил депутат регионального парламента Александр Шарифулин. По его словам, артистка занимает антироссийскую позицию, не поддерживает присоединение Крыма и не хочет выступать в Донбассе.

В 2018 году подчеркнула, что в Донбасс никогда не поедет. Были и неоднозначные слова про специальную военную операцию. И другие заявления, которые не делают ей чести, — написал в своем Telegram-канале парламентарий.

Депутат также напомнил, что в 2014 году Арбенина выступила в Киеве, где попросила прощения за коллег, которые не поддержали Украину. Он добавил, что жители Сахалина и Курил занимают противоположную позицию — поддерживают президента РФ Владимира Путина и российских военных, рискующих своей жизнью ради защиты родины и соотечественников. Но есть и те, кто занимает другую позицию.

К сожалению, среди этих жителей и встречаются такие вроде Арбениной, — отметил Александр Шарифулин.

Ранее сообщалось, что 7 февраля мэр Владивостока Константин Шестаков призвал не проводить концерт Арбениной, а также отменить выступление Кристины Орбакайте. Градоначальник пояснил, что основанием для этого стало требование общероссийского общественного движения «Культурный фронт России».