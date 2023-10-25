На психолога Петрановскую заведено дело о дискредитации армии России

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Людмила Петрановская

МВД России возбудило дело об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ против детского психолога Людмилы Петрановской, сообщил в своем Telegram-канале глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, если Петрановская будет продолжать «подрывную деятельность» в отношении России и политики государства, против нее может быть возбуждено уголовное дело. Пока психологу грозит штраф от 30 до 500 тысяч рублей.

Мне пришел ответ из МВД России, что по моему обращению в отношении психолога Людмилы Петрановской возбуждено дело об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ. Надеюсь, что для нее это будет уроком и она больше не будет лезть в политику, а будет заниматься своей работой в области психологии. Там у нее получается лучше и эффективнее, — заявил Бородин.

Ранее сообщалось, что Петрановскую после заявления Бородина проверяли на дискредитацию ВС России и иностранное финансирование. Бородин считает, что Петрановская с 2014-го поддерживает Украину и осуждает СВО. По его данным, психолог получает деньги британского фонда Charity и американского AMWAY.

Петрановская является известным российским детским психологом. Среди родительского сообщества она стала популярной благодаря книгам «Тайная опора» и «Если с ребенком трудно». Она также сообщала, что у нее много дружеских и рабочих связей с Украиной.