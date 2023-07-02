Известного детского психолога проверят на дискредитацию ВС России Mash: психолога Петрановскую проверят на дискредитацию ВС РФ и иностранное финансирование

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Людмила Петрановская

Детского психолога Людмилу Петрановскую проверят на дискредитацию ВС России и иностранное финансирование, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, заявление в СК падал глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Бородин считает, что Петрановская с 2014-го поддерживает Украину и осуждает СВО. По его данным, психолог получает деньги британского фонда Charity и американского AMWAY.

Людмила Петрановская является известным российским детским психологом. Среди родительского сообщества она стала популярной благодаря книгам «Тайная опора» и «Если с ребенком трудно». В интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) она говорила, что у нее много дружеских и рабочих связей с Украиной.

Ранее глава ФПБК направил в Генеральную прокуратуру РФ требование проверить блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на клевету и мелкое хулиганство. Причиной стали высказывания в роликах на YouTube-канале активиста. Общественник попросил приобщить к уголовному делу Каца про фейки об армии еще две статьи и наказать блогера по всей строгости закона.