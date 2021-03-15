На продажу выставлен ВАЗ 2103 Бориса Немцова

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В Нижнем Новгороде на продажу выставили ВАЗ 2103, которым владел первый губернатор Нижегородской области Борис Немцов.

Машина 1991 года выпуска обойдётся покупателю в три миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Главный политический», который опубликовал документы на автомобиль.

Исходя из документов, паспорт был получен владельцем в 1997 году. Мощность двигателя — 72,5 лошадиной силы. Цвет кузова — белый.

Главный политический / telegram

Ранее NEWS.ru писал, что положительные отзывы получил новый УАЗ «Патриот» в США. Там его будут продавать под брендом Bremach Taos. Стоимость американской версии внедорожника составила 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Автомобильный портал HotCars заявил, что машина построена «как танк», при этом она компактна и может похвастаться впечатляющим дорожным просветом около 21 сантиметра.

Также ранее стало известно, что в России планируют создать свою версию гражданского внедорожника, близкого по характеристикам к Toyota Land Cruiser. Автомобиль будет выполнен на базе перспективного лёгкого броневика «Стрела».