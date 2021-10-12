На правозащитника составили протокол за репост с поздравлением Муратова

Роскомнадзор составил протокол о нарушении закона об иноагентах в отношении основателя движения «За права человека» Льва Пономарёва, который получил статус иностранного агента в 2020 году. Претензии у чиновников возникли в основном к репостам чужих публикаций в соцсетях без комментариев со стороны правозащитника, а также к поздравлению главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову с получением Нобелевской премии мира, который сопровождается коротким комментарием «Поздравляю», пишет Sota.

По версии РКН, Пономарёв публиковал материалы без обязательной пометки о том, что он признан иноагентом. Всего в ведомстве насчитали 25 таких постов в Facebook, 13 в Twitter и двух в Instagram. Большинство этих постов — репосты чужих публикаций без комментариев.

Аналогичная проверка проводилась в отношении журналиста «7×7» Сергея Маркелова, который не сообщил, что признан иноагентом, когда обновил фотографию в Facebook.

Пономарёв считает , что Роскомнадзор хочет помешать ему публиковать что-либо от своего имени. Он планирует дойти до Конституционного суда и ЕСПЧ, если понадобится.

Согласно законодательству, организация или физлицо, включённое в реестр иностранных агентов, должно сообщать об этом статусе во всех сообщениях, «распространяемых через средства массовой информации и (или) с использованием сети Интернет».

Лев Пономарёв был признан СМИ-иноагентом 12 декабря 2020 года. После этого самораспустилось основанное им движение «За права человека».

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство.