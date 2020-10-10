На Москву обрушатся ливни

https://static.news.ru/photo/644a16e0-0ac7-11eb-9233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все выходные и следующую неделю москвичей ожидает дождливая и пасмурная погода. Такая же мокрая и хмурая погода придёт в Санкт-Петербург, Калининград, Псков, Липецк и Смоленск.

Об этом сообщил ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Ранее синоптики обещали, что 10 октября в Подмосковье будет тепло до +18 градусов, а дожди кратковременными. При этом 11 октября погода должна быть солнечная и почти безветренная.

Как отметили специалисты Центра погоды «Фобос», тепло вернётся на Урал. В частности, в Кургане и Челябинске ожидается потепление до +15. Пермский край также поглотит антициклон с тёплым воздухом после недели холодов. ЯНАО тёплой погодой похвастаться не сможет, туда придут холода до −6, объявлено штормовое предупреждение.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что 13–14 октября в Москве значения дневных температур могут быть близки к абсолютным рекордам. Она также добавила, что 14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. По погоде в этот день люди пытаются прогнозировать зиму, используя народные приметы, писал NEWS.ru.