На квартиру Серебренникова в Германии наложен арест

https://static.news.ru/photo/8e9e3142-b7c0-11ea-aa8d-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Имущество режиссёра Кирилла Серебренникова, осуждённого на три года условно за хищение бюджетных средств, арестовано в счёт возмещения ущерба.

В рамках расследования приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых — квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, — сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Кроме того, арестованы автомобили фигурантов стоимостью около 7 млн рублей, дорогостоящие ювелирные украшения и денежные средства в размере €5 тысяч и $100 тысяч. Отмечается, что всё это было приобретено в период совершения хищения. Это имущество будет находиться под арестом в счёт возмещения ущерба, оценённого Минкультуры в 129 млн рублей.

Серебренникова 26 июня признали виновным по делу «Седьмой студии» и приговорили к штрафу в 700 тысяч рублей и трём годам лишения свободы условно.

Следствие считает Серебренникова организатором мошеннической схемы под видом проведения проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Режиссёра задержали в 2017 году. Он провёл полтора года под домашним арестом, пока в 2019 году Мещанский суд не отпустил его и других фигурантов дела под подписку о невыезде.

Как писал NEWS.ru, первая экспертиза, проведённая во время следствия, выявила хищение 133 млн рублей у государства, но вторая, назначенная судом в 2019 году, указала на необоснованность обвинений. Третья завершилась в 2020-м и оценила ущерб государству в 128 миллионов рублей — защита указала на произвольность и необоснованность выводов.