На Кунцевском кладбище выстроилась очередь из желающих проститься с Тесаком

https://static.news.ru/photo/af39caa2-0562-11eb-bcf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

На Кунцевском кладбище в Москве 3 октября проходят похороны националиста Максима «Тесака» Марцинкевича. На церемонию пришли его друзья и соратники, которые выстроились в большую очередь, чтобы проститься с активистом. Среди них был, в частности, замечен бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, осуждённый за организацию военного мятежа.

Товарищи и поклонники Тесака принесли на кладбище его застеклённые портреты. На одном из них, попавшем в объектив фотокамер, приводится цитата из немецкого философа Фридриха Ницше. На другом под изображением Марцинкевича написана фраза «Быть воином — значит жить вечно», широко распространённая в среде футбольных фанатов.

Пока к гробу Тесака подпустили только близких родственников. На кладбище усилены меры безопасности. Гроб с телом националиста привезли на черном автомобиле Black Bison, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Марцинкевича нашли мёртвым в камере челябинского СИЗО 16 сентября. Официальная версия случившегося — суицид. В это не верят близкие националиста. Они даже хотели привлечь независимого эксперта к осмотру тела. Однако сотрудники Хованского дома, где находилось тело Марцинкевича, не выдали родственникам националиста и юристам семьи его тело для проведения независимой экспертизы.

Родные также утверждают, что поводов для самоубийства у Максима не было, так как вскоре он должен был выйти на свободу. Тесак был приговорён к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.

Как ранее писал NEWS.ru, юрист Иван Миронов считает, что Тесака убили, он, как и близкие националиста, не верит в его самоубийство.