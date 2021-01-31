На Комсомольской площади в Москве возобновились задержания

https://static.news.ru/photo/40bd12d8-63d0-11eb-bfc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве продолжается несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На Комсомольской площади возобновились задержания участников протестов.

Митингующие от трёх вокзалов дошли до СИЗО «Матросская Тишина», где в настоящее время находится Навальный. Теперь они возвращаются на Комсомольскую площадь. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, сотрудники полиции пытаются пресечь проведение акции и задерживают её участников. Вокзалы оцеплены, но работают в штатном режиме.

Во многих городах России 31 января проходит акция протеста в поддержку Навального, задержанного после возвращения из Германии. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов.

Ранее NEWS.ru писал, что представители силовых структур Москвы ищут участников акций протестов в подъездах жилых домов и задерживают их. Силовики ходят по домам и проверяют каждый подъезд и двор на Русаковской улице в центре столицы. Двери сотрудникам спецназа и ОМОНа открывают сами жители домов.