«На грани жизни и смерти»: тренер о тяжелом состоянии Костомарова Тренер Караваева рассказала, что фигурист Костомаров находится на грани жизни и смерти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится на грани жизни и смерти, рассказала KP.RU первый тренер спортсмена Лидия Караваева. По ее словам, «ничего еще не закончилось». Также она добавила, что все худшие предположения о состоянии здоровья фигуриста, которые распространялись с момента его госпитализации, подтвердились.

Ничего еще не закончилось. Сейчас главное, чтобы Рома выжил. Он должен продолжать жить. У него замечательная жена, замечательная мама, очень хорошая семья. Поддержки достаточно, главное, чтобы здоровья хватило... Почему так получилось, честно говоря, никто не знает. Почему он вообще в Коммунарке оказался, — сказала Караваева.

Тренер уточнила, что у Костомарова держится высокая температура. Она подчеркнула, что фигуристу становится «то лучше, то хуже». При этом Караваева добавила, что его состояние не могут стабилизировать из-за заражения крови.

Первый тренер Костомарова также рассказала, что спортсмен лично дал согласие на ампутацию стоп. По ее словам, врачи предложили ему выбор: «будете жить без ног или прощайтесь с жизнью».

Спортивный врач Александр Алешин ранее рассказал, что успех борьбы врачей за сохранение рук фигуриста Романа Костомарова от распространения некроза тканей будет зависеть от его сосудов, которые находятся в плохом состоянии. Он назвал ситуацию со здоровьем спортсмена тревожной. Эксперт подчеркнул, что рядом с Костомаровым неотлучно находятся врачи, которые наблюдают за динамикой его состояния.