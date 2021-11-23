«На этой стороне 80% населения России»: Шукшина ответила врачам

Актриса Мария Шукшина, известная своими антипрививочными взглядами, заявила, что она и её соратники не против вакцины, а против участия в эксперименте с неисследованным препаратом. Об этом актриса написала в своём Telegram-канале, отвечая на приглашение главврачей 11 клиник посетить «красные зоны» больниц.

Шукшина, со своей стороны, написала, что приглашает врачей в «зелёную зону», где «здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний — не пустые слова, но имеют огромное значение». По её словам, «на этой стороне есть лауреаты Нобелевской программы, учёные с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей».

На этой стороне 80% населения России. На экскурсии в «красной зоне» при всём желании все не поместимся... Мы не против вакцины, это против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи, — написала она.

При этом она предложила написать письмо президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить сталкивать лбами условных прививoчников и антипрививочников.

Ранее главврачи 11 больниц России предложили противникам вакцинации лично посетить кoронавируcные отделения. В открытом письме они пригласили антивaксерoв своими глазами увидеть морги и «красные зоны». Шукшина была среди тех, к кому они обращались.