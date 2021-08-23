Мясников рассказал, как уберечь детей от болезней

Болезни взрослого возраста закладываются в детстве. О том, как сохранить здоровье ребёнка врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в своём Instagram.

Он отметил, что детей необходимо закалять, давать им больше двигаться, обязательно проводить с ними регулярные занятия физкультурой и не перекармливать. По словам доктора, именно родители формируют у ребёнка пристрастие к жирному, солёному, сладкому, что потом приводит к проблемам с лишним весом.

Мясников также порекомендовал избегать стерильной чистоты, поскольку она препятствует формированию иммунитета. Эксперт призвал родителей «не таскать» ребёнка постоянно по врачам, а при лечении применять антибиотики только по назначению. Он подчеркнул , что при неправильном применении антибиотики могут превратиться из «помощника» во «врага» и спровоцировать в дальнейшем появление серьёзных заболеваний.

Ранее Мясников развеял заблуждение о необходимости снижать температуру тела в случае недомоганий. Он отметил, что в больницах у неинфекционных пациентов температуру тела не снижают, если она не поднимается выше 38 градусов. Доктор добавил, что у некоторых людей нормальная температура тела может превышать показатель 36,6 градуса.