Мясников предложил Панину самому плюнуть в Соловьёва

Теледоктор Александр Мясников посетовал на падение нравов на примере конфликта актёра Алексея Панина и телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом врач написал в Telegram-канале.

Поводом для размышлений теледоктора стало предложение Панина в Сети заплатить €500 тому, кто плюнет Соловьёву в лицо. Мясников напомнил, что телеведущего можно найти на ВГРТК, и, в свою очередь, предложил актёру самому исполнить свой заказ, отметив, что обеспечит тому «лечение в травматологическом отделении».

На самом деле противно жить в мире, где все извратилось. Где тебя оскорбляют, а ты не можешь адекватно ответить. Где больше нет места мужским поступкам. Где появился бизнес, когда тебя специально провоцируют на поступок, а потом пишут заявление и шантажируют, — написал врач.

Он также с сожалением отметил уничтожение модели мужского поведения как явления.

И если мы свой, извините, зад пока бережём, то всё остальное сдали! — резюмировал доктор.

Ранее Мясников оценил необходимость вакцинироваться от коронавируса тем, кто уже перенёс заболевание. Он указал, что иммунитет переболевших хорошо защищает от тех типов коронавируса, которые вызвали болезнь, но значительно хуже от новых штаммов. Вакцинация способствует повышению иммунитета и даёт надёжную защиту против всех известных на сегодня разновидностей вируса.