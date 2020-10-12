Мясников призвал жить «здесь и сейчас»

https://static.news.ru/photo/18c3cc76-0c83-11eb-90f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Rozhkov/wikipedia.org

Телеведущий и главврач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников призвал россиян не откладывать свою жизнь на «потом» и жить, ни в чём себе не отказывая. К такому выводу он пришёл после созерцания в шкафу новых дорогих вещей, которые так ни разу и не надевал.

Хожу в привычных вещах, а это — жалко вроде, да и некуда. И подумалось — ведь так и на гроб положат, куда откладывать, надо носить, надену, — написал в Telegram-канале Мясников.

По его мнению, люди часто так откладывают, а потом оказывается, что всё уже позади, «а ты так и не прочитал, не поехал, не попробовал, не познал, не увидел». Он призвал не отговаривать себя трудными времени, COVID-19 и прочими проблемами, так как времена всегда трудные и «имеют тенденцию становиться всё хуже».

Надо жить по-полной здесь и сейчас! Всё, отрываю этикетки и перестаю передаривать дорогие бутылки, — резюмировал Мясников.

Как писал NEWS.ru, ранее Александр Мясников назвал две процедуры, бесполезные для похудения. Это криолиполиз и липосакция. Доктор уверен, что места, которые «убираются» в процессе операции, после успешно возвращаются, если за этим не следить и продолжать есть. Кроме того, такая процедура, как липосакция, несёт в себе большую опасность для здоровья. Она разрушает электролитный баланс, что может привести к отказу работы сердца. Обманом Мясников назвал вакуумный массаж. Доктор указал, что для ускорения обмена веществ нужно больше двигаться и заниматься спортом, а не полагаться на чудодейственные приборы.