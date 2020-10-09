Доктор Мясников назвал самые бесполезные для похудения процедуры

https://static.news.ru/photo/5d9305b6-0aa2-11eb-bab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Теледоктор и главврач городской клинической больницы № 71 Александр Мясников назвал две процедуры, бесполезные для похудения. Это криолиполиз и липосакция.

Доктор уверен, что места, которые «убираются» в процессе операции, после успешно возвращаются, если за этим не следить и продолжать есть.

Жир — это эндокринный орган, мы не до конца знаем функцию и биохимию, — заявил врач в интервью «Вечерней Москве».

Кроме того такая процедура как липосакция несёт в себе большую опасность для здоровья. Она разрушает электролитный баланс, что может привести к отказу работы сердца.

Обманом Мясников назвал вакуумный массаж. Доктор указал, что для ускорения обмена веществ нужно больше двигаться и заниматься спортом, а не полагаться на чудодейственные приборы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий и главврач столичной больницы № 71 Александр Мясников разъяснил, что коронавирус бывает двух типов. Первый медик сравнил с ОРЗ и уточнил, что именно этим COVID-19 болеют 90% заражённых.