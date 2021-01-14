Мясников оценил опасность нового, бразильского штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/f772732c-573e-11eb-b026-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Доктор и телеведущий Александр Мясников прокомментировал информацию о появлении в Великобритании бразильского варианта коронавируса.

По его словам, мутации были, есть и будут, это не тот новостной повод, чтобы лишний раз волновать людей.

Не волнуйте людей лишний раз. И так «нервы ни к чёрту!». Я не успеваю отвечать на вопросы перепуганных людей! Не копируйте западные СМИ, там они служат цели «запугать и подчинить», у нас ведь другая задача — «успокоить и победить», — написал он в своём Telegram-канале.

Мясников также добавил, что новый штамм коронавируса практического значения для обывателя не имеет.

Ранее Александр Мясников высказал сомнение касательно естественного происхождения COVID-19. По его словам, он всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. После оценки развития ситуации в мире у Мясникова оставалось всё меньше уверенности в том, что «всё идёт согласно законам природы», писал NEWS.ru.

В последние месяцы из разных уголков планеты стали поступать сообщения о мутировавших вариантах коронавируса. Так, новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет.