Мясников объяснил высокую смертность во время пандемии

https://static.news.ru/photo/74208912-824c-11eb-bc04-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Так называемая избыточная смертность во время пандемии коронавируса действительно имела место. Однако вести речь о скончавшихся именно от инфекции некорректно, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, речь идёт о гражданах с большим количеством других заболеваний. Связь с эпидемией действительно есть, но опосредованная — не такая, как принято считать.

Дело в том, что в условиях тяжёлой эпидемической ситуации врачи направили все силы на лечение пациентов с коронавирусом. Но в то же время люди с другими заболеваниями из-за этого не смогли своевременно получить медицинскую помощь.

Это не должно удивлять, потому что в принципе идёт война. Реальная война с закрытием границ, с комендантским часом, с запиранием людей, с ограничением свободы людей, с неоказанием медицинской помощи, — сказал Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Он привёл в пример США, где на каждого скончавшегося от коронавируса приходятся двое умерших из-за не оказанной своевременно медпомощи, а каждый четвёртый человек с инфарктом попросту «не доезжает до больницы».

Медик также указал на то, что из-за пандемии ухудшились и показатели ранней диагностики онкологических заболеваний.

Ранее NEWS.ru сообщал, что так называемая избыточная смертность в стране по итогам 2020 года является высокой. Это признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время он подчеркнул, что такая ситуация не является уникальной для России, «это суровая реальность пандемии коронавируса», с которой столкнулись все страны мира.