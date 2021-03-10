Мясников объяснил высокую смертность во время пандемии

Так называемая избыточная смертность во время пандемии коронавируса действительно имела место. Однако вести речь о скончавшихся именно от инфекции некорректно, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, речь идёт о гражданах с большим количеством других заболеваний. Связь с эпидемией действительно есть, но опосредованная — не такая, как принято считать.
Дело в том, что в условиях тяжёлой эпидемической ситуации врачи направили все силы на лечение пациентов с коронавирусом. Но в то же время люди с другими заболеваниями из-за этого не смогли своевременно получить медицинскую помощь.
Это не должно удивлять, потому что в принципе идёт война. Реальная война с закрытием границ, с комендантским часом, с запиранием людей, с ограничением свободы людей, с неоказанием медицинской помощи, — сказал Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Он привёл в пример США, где на каждого скончавшегося от коронавируса приходятся двое умерших из-за не оказанной своевременно медпомощи, а каждый четвёртый человек с инфарктом попросту «не доезжает до больницы».
Медик также указал на то, что из-за пандемии ухудшились и показатели ранней диагностики онкологических заболеваний.
Ранее NEWS.ru сообщал, что так называемая избыточная смертность в стране по итогам 2020 года