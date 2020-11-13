Мясников назвал продукты, которые обязательно нужно включить в рацион

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о важности употребления продуктов с высоим содержанием клетчатки.
По его словам, клетчатка играет важную роль в процессе пищеварения, она способствует лучшему прохождению пищи по кишечнику и добавляет ей объём.
Вы не можете объём создать курицей, сколько этой курицы надо съесть? Или мяса? Вы объём создаёте клетчаткой, —
приводитслова медика РИА Новости.
Из наиболее богатых клетчаткой продуктов Мясников отметил отруби и круповые каши. В то же время он призвал не злоупотреблять ими, чтобы избежать проблем с пищеварением.
В то же время он заявил, что каждому полезно съедать в сутки не менее 0,5 кг фруктов и овощей, а также подчеркнул пользу кисломолочных продуктов.
Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению Мясникова, селёдка является самым вкусным, полезным и доступным продуктом. Она богата витамином омега-3.