Мясников назвал продукты, которые обязательно нужно включить в рацион

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о важности употребления продуктов с высоим содержанием клетчатки.

По его словам, клетчатка играет важную роль в процессе пищеварения, она способствует лучшему прохождению пищи по кишечнику и добавляет ей объём.

Вы не можете объём создать курицей, сколько этой курицы надо съесть? Или мяса? Вы объём создаёте клетчаткой, — приводит слова медика РИА Новости.

Из наиболее богатых клетчаткой продуктов Мясников отметил отруби и круповые каши. В то же время он призвал не злоупотреблять ими, чтобы избежать проблем с пищеварением.

В то же время он заявил, что каждому полезно съедать в сутки не менее 0,5 кг фруктов и овощей, а также подчеркнул пользу кисломолочных продуктов.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению Мясникова, селёдка является самым вкусным, полезным и доступным продуктом. Она богата витамином омега-3.