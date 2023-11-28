«Мы с ним очень подружились»: Собчак о Моргенштерне Собчак: Моргенштерн «очень сильно подготовился» к интервью

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэп-исполнитель Моргенштерн

Телеведущая Ксения Собчак высоко оценила подготовку рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к интервью с ней и добавила, что они подружились. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru она заявила, что только недалекие люди боятся идти к серьезному интервьюеру.

Обратите внимание на интервью Алишера — нынешнее и прежнее. Оно идеально, с точки зрения профессиональной показывает то, как человек изменился <...>. Моргенштерн — мы с ним очень подружились после последнего интервью. Он явно очень сильно подготовился, я ему сразу сказала: «Когда человек, который тебя готовил, будет тебе не нужен, я его захвачу», — завила она.

Она добавила, что глупый человек откажется от интервью с серьезным интервьюером: «Ой, она меня сейчас замочит». Собчак отметила, что никто не может просто «замочить» умного человека.

Вот мне можно задавать любые вопросы, я не табуирую. Другое дело, что я не на все отвечу. Это как в сексе: ответ «нет» — это тоже ответ, — резюмировала она.

До этого сообщалось, что после интервью Собчак правительство ОАЭ внесло российского исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных законов. Через сутки после беседы артиста с Ксенией Собчак без объяснения причин был отменен его концерт в клубе Billionaire в Дубае, причиной могли стать признания Моргенштерна в том, что он обходит местные законы и запреты.