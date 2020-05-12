МВД России заявило о снижении случаев домашнего насилия

https://static.news.ru/photo/295718f6-9486-11ea-9ee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Число преступлений в сфере домашнего насилия в РФ снизилось с начала года на 7%. Об этом сообщил начальник управления организации охраны правопорядка и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД РФ Станислав Колесник.

По итогам трёх месяцев снижение преступлений данного вида составило 7%, — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что число убийств в сфере домашнего насилия сократилось на 3%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 13%. Но больше всего — на 23,5% — снизилось количество побоев.

Как писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова 5 мая заявила, что количество случаев насилия в российских семьях с 10 апреля выросло в 2,5 раза, и предложила разрешить посещение кризисных центров и правоохранительных органов без получения электронного пропуска.