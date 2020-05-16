МВД не установило место преступления и соучастников «Омбудсмена полиции»

https://static.news.ru/photo/ed81f6ca-97aa-11ea-a326-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Следствие не установило точное время и место, а также соучастников вымогательства, в котором обвиняют создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Об этом говорит выдержка из заведённого против Воронцова уголовного дела, предоставленная ТАСС источником в правоохранительных органах.

Воронцов совместно с неустановленными лицами, действуя совместно и согласованно, находясь в неустановленном месте на территории Москвы, в точно не установленное время <...> совершил вымогательство, — передаёт агентство.

Согласно версии следствия, Воронцов позвонил потерпевшему через приложение WhatsApp и потребовал 300 тысяч рублей за нераспространение его интимных фотографий. В связи с этим Воронцову вменяется вымогательство в крупном размере.

«Омбудсмен полиции» — анонимный Telegram-канал, который рассказывал о нарушениях внутри системы МВД. Публикации основывались на инсайдерской информации.

Силовики вычислили создателя паблика. Им оказался Владимир Воронцов. Его задержали 7 мая по подозрению в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки. Тот свою вину отрицает. 8 мая суд в Москве арестовал Воронцова, писал NEWS.ru.